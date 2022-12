No Home Kit: l’iniziativa natalizi dei club scozzesi per i senza tetto

I club scozzesi hanno aderito alla campagna, denominata No Home Kit, per cui le squadre non indosseranno le divise casalinghe e hanno invitato i loro tifosi a indossare le divise da trasferta.

Mai come in questo periodo, ci sentiamo tutti fratelli. Il dolce periodo natalizio rende tutti più sensibili e vicini al prossimo.

In Scozia lo sanno bene

I club della Premiership, prima divisione scozzese hanno aderito ad una iniziativa per sensibilizzare la popolazione. Non verrà utilizzato l’home kit dalle squadre per questa giornata.

Tante famiglie in Scozia ogni anno faticano ad arrivare a fine mese, tante persone hanno perso il lavoro e la casa e si ritrovano per strada al freddo e al gelo. L’iniziativa "No home kit" è stata divulgata anche agli stessi supporters dei club. Infatti i tifosi sono stati invitati a non indossare sugli spalti le maglie "di casa" dei club, ma soltanto quelle per la trasferta.