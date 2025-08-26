Il centrocampista portoghese è tifoso delle Aquile fin da piccolo e al Da Luz ha fatto il raccattapalle: una storia dalle grandi emozioni e ricca di ambizione

Filippo Montoli 26 agosto - 11:15

Il centrocampista del Tondela, André Ceitil, ha esordito in Primeira Liga a 30 anni. Il debutto in massima serie portoghese arriva tra l'altro contro il Benfica al Da Luz, dove il portoghese faceva da ragazzino il raccattapalle. Con un lungo post social ha espresso tutta la sua emozione per aver potuto esordire contro la sua squadra del cuore. Il Tondela di Ceitil è uscito sconfitto per 3-0 dal match contro il Benfica valido per la terza giornata di Primeira Liga ma il ricordo rimarrà per sempre.

Il lungo post di Ceitil dopo la partita contro il Benfica — Nel calcio, come nella vita, la perseveranza porta sempre a risultati. Sono molti i casi di calciatori che arrivano a fare il loro esordio in massima serie in età ormai avanzata per i canoni di questo sport. L'ultimo in ordine cronologico è André Ceitil. Centrocampista portoghese nato a Costa da Caparica, a una ventina di chilometri a sud di Lisbona. Rimasto fuori nelle prime due giornate, Ceitil ha potuto coronare il suo sogno nella partita più speciale per lui. Il Benfica è infatti la squadra che tifa fin da bambino e per loro ha svolto anche il ruolo di raccattapalle.

La gioia e l'emozione sono state alle stelle e per questo il centrocampista ha voluto esprimere tutta la sua contentezza in un lungo post su Instagram. "Contro ogni previsione, questo ragazzo della riva sud è arrivato in cima al calcio portoghese!". Comincia così il messaggio, ricordando poi tutto il calvario che ha dovuto superare per raggiungere questo traguardo: "Non è stato facile. Non sono mai stato il più tecnico, il più veloce, il più intelligente o il più agile. Ho sempre dovuto lottare il doppio". Ceitil ha anche dovuto superare un grave infortunio, ma non ha dubbi su cosa gli abbia permesso di raggiungere l'obiettivo: "la volontà di non arrendersi, la RESILIENZA".

Infine, dopo i vari ringraziamenti alle persone care e anche a quelle "che non ci hanno creduto", ha ribadito quanto sia stato speciale esordire proprio nella partita con il Benfica: "Ho debuttato in Primeira Liga davanti a 60 mila persone, nello stadio dove una volta facevo il raccattapalle. Quanto è stato bello".