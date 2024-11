Bordalas: “C’è una tragedia in atto, non voglio parlare di calcio”

Il Getafe ha perso contro il Celta Vigo, nell'ultimo turno di Liga Spagnola: il tecnico dei primi, Bordalas, non ha nascosto il suo disappunto per la sconfitta dei suoi, ma ha tenuto a sottolineare il disagio emotivo per la situazione che la comunità valenciana sta trascorrendo in questi momenti.

"Non è stato fatto abbastanza per onorare le vittime - dice Bordalas - il minuto di silenzio non era affatto sufficiente per tutto quello che è successo. Sono molto arrabbiato per come i soccorsi siano arrivati con così tanto ritardo. La mia mente non va al calcio, quello che sta succedendo è gravissimo".