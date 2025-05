Gareth Bale, a margine della finale di Europa League fra Tottenham e United, ha svelato il suo unico rimpianto in carriera

Giorgio Trobbiani 23 maggio - 12:53

Una leggenda del calcio britannico e non solo: si tratta di Gareth Bale, ex giocatore di Tottenham e Real Madrid, che, nella giornata di mercoledì, era a Bilbao per la finalissima di Europa League fra i suoi Spurs, poi usciti vincitori, ed il Manchester United.

Bale i rimpianti della sua carriera da calciatore — Gareth Bale ha avuto una carriera costellata di successi. Il giocatore gallese, soprattutto dopo il trasferimento al Real Madrid, è stato protagonista di vittorie memorabile per il club spagnolo, dalla decima Champions League della storia dei Blancos fino alla doppietta, con rovesciata, nella finale del duemiladiciotto contro il Liverpool di Jurgen Klopp.

Eppure, qualcosa che gli manca c'è, come affermato dallo stesso Bale ai microfoni di 'TalkSport' mercoledì, prima della finale di Europa League del suo Tottenham:"Penso che segnare una rovesciata quasi sopra la testa sia una bella soddisfazione, ma se devo trovare qualcosa che non ho mai fatto e avrei voluto fare è senza dubbio un gol da centrocampo. La cosa divertente, inoltre, è che una volta, proprio da centrocampo, ho preso la traversa ed era con la maglia del Real Madrid proprio in questo stadio (St. Mames, ndr)".

Il gallese ha poi concluso: "Ci sono delle cose che, da calciatore, vorresti provare come per esempio capire cosa si prova a ricevere un cartellino rosso e in poche occasioni ho vissuto anche quella esperienza".