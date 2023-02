Non solo gol e classifiche: Carlos Bacca si iscrive all’Università in Colombia…

Il 36enne attaccante del Junior Barranquilla, al Milan tra 2015 e 2017, mira a completare un altro percorso. D’ora in poi, nelle aule dell’Universidad Autónoma del Caribe, situata nella città in cui gioca

Carlos Bacca non vuole solo essere ricordato come un goleador di razza. Sì, perché vuole anche restare nella memoria e dare l’esempio ai suoi figli e ad altri calciatori, conseguendo una laurea per diventare un professionista di settore.