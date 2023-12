North West Derby a reti bianche, finisce 0-0 tra Liverpool e United.

Tanta attesa e tanta frenesia, ma alla fine della fiera, il match del nord ovest termina a reti bianche. In campo due squadre con due situazioni differenti di classifica e due umori asimmetrici, ma con in comune una rosa rimaneggiata e costellata di infortuni. Il Liverpool tiene in mano il pallino del match e si presenta più volte dalle parti di Onana senza però trovare la via del gol. La spinta di Anfield non basta a piegare la resistenza dei red devils che alla fine lasciano Liverpool con un punto in più in tasca e con il sorpasso ai danni del West Ham. Da segnalare l’espulsione di Diogo Dalot nel finale di gara che riceve un doppio giallo nel giro di dieci secondi.