North West derby di mercato, Rio Ferdinand esorta Bellingham: vai allo United e rifiuta il Liverpool…

Rio Ferdinand ha esortato Jude Bellingham a unirsi al Manchester United, scartando le possibilità del Liverpool di ingaggiare la superstar del Borussia Dortmund.

Redazione DDD

Il centrocampista inglese dovrebbe lasciare il club tedesco a fine stagione, con il top club della Bundesliga rassegnato a perdere l'ex talento del Birmingham City. Il Liverpool ha gettato molte basi per arrivare a Bellingham e si pensava che i Reds fossero in testa alla corsa per ottenere il centrocampista. Tuttavia, i Reds faticano a finire tra le prime quattro e hanno bisogno di un miracolo per superare il Real Madrid negli ottavi di Champions League, dopo aver perso l'andata per 5-2 ad Anfield.

Bellingham ha un valore di circa 120 milioni di sterline...

Non solo il Liverpool potrebbe lottare per finanziare un accordo per il Bellingham se non riuscisse a qualificarsi per la Champions League, ma lo stesso Bellingham sarebbe riluttante a unirsi a una squadra al di fuori della competizione d'élite europea.

Rio Ferdinand crede che vedrà il Liverpool uscire dalla corsa per Bellingham e visto che il Real Madrid è ora favorito, ha esortato il centrocampista a trasferirsi all'Old Trafford: "Penso che Bellingham sia abbastanza intelligente da non considerare un risultato o una partita isolatamente", ha detto Ferdinand a BT Sport, dopo che è stato suggerito che la sconfitta del Liverpool contro il Real Madrid potrebbe scoraggiarlo dal trasferimento ad Anfield.

Secondo Rio Ferdinand oggi opinionista tv, Bellingham "Guarderà il quadro più ampio. Dov'è oggi il Liverpool? Come sarà nei prossimi 12 mesi al Liverpool? Che tipo di impatto posso avere al Liverpool? Se dicessimo sei mesi fa, non credo che Bellingham metterebbe in dubbio la traiettoria del Liverpool perché si trovavano in un posto diverso, ma al momento non credo che il Liverpool sarà sul suo radar. Sarà molto deludente per i tifosi del Liverpool sentire questo ma è così".

"Pensi che potrebbe andare al Manchester United?", allora ha chiesto in tv Owen Hargreaves a Ferdinand. "Lo spero", la risposta. Non ha firmato allora (nel 2020, quando ha rifiutato lo United). Lo farà di nuovo? Rifiuterà di nuovo? Non lo so. Se si guarda dove si trova il Manchester United e la traiettoria del viaggio che stanno facendo sotto questo nuovo allenatore, penso che sia un progetto entusiasmante. Davvero eccitante".