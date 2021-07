Norvegia, Valerenga pari nel derby di Oslo ma festeggerà il compleanno in Europa

Il giorno del compleanno è sempre speciale. Per il Valerenga lo sarà di più: il 29 luglio compirà 108 anni il club norvegese e ospiterà il Gent nel ritorno del turno preliminare di Conference League. E il derby va in secondo piano...

Ci sono emozioni che non si possono descrivere. Tornare a giocare col pubblico, per esempio, è stato il mantra di tutti gli sportivi (e non solo dei calciatori). Tornare a giocare certe competizioni, poi, è il massimo. Se il tutto, infine, capita in una ricorrenza particolare vuol dire emozione allo stato puro. Questo è il pensiero del Valerenga (storico club norvegese) e di tutti i suoi tifosi. Può passare in secondo piano anche la non vittoria nel derby. Va detto, comunque, che i padroni di casa hanno rimontato da 0-2 a 2-2 contro il Lillestrom, che da neopromosso ha dato filo da torcere. Non ci si può certo lamentare.

Il Valerenga ha avuto il suo incipit il 29 luglio del 1913. Il giorno del 108° compleanno verrà festeggiato in casa: all'Intility Arena di Oslo (dove ieri si è disputato il derby) arriverà il Gent per il ritorno di uno dei turni preliminari per accedere alla prossima Conference League. Il match d'andata si giocherà in Belgio 7 giorni prima ma l'attenzione è tutta per il ritorno in Europa dopo 10 anni, in casa col pubblico e nel giorno di festa.

Norvegia, il derby di Oslo finisce 2-2

Questo è il messaggio di giubilo del club, in appendice alle informazioni sui biglietti:"Noi di Vålerenga Football Elite siamo incredibilmente orgogliosi di essere tornati in Europa e daremo il massimo nelle partite contro il Gent. Diamo il benvenuto a tutta Oslo all'Intility Arena per questa sera di luglio".

Il derby di Oslo tra Valerenga e Lillestrom si è concluso con il risultato di 2-2. Il match era valido per la 12° giornata dell'Eliteserien (massima serie in Norvegia). Qui dove negli scorsi anni sono sbocciati Haaland nel Molde e Hauge nel Bodo Glimt. Il primo tempo si è chiuso col vantaggio degli ospiti in giallonero con le reti di Mogstad Ranger e Olsen. L'orgoglio di Oslo ha mostrato molta distrazione, da evitare in Conference League, ma nella ripresa con Donnum al 54' e Udahl al 84' ha ristabilito le distanze. Terzo posto momentaneo per il Valerenga dietro Molde e Bodo ma ora l'attenzione va al compleanno da festeggiare (si spera) in Europa.