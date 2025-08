Insieme all'ex numero 1 del tennis entrano in società anche due piloti di F1: Felipe Massa e Kevin Magnussen. L'obiettivo è fare tornare il Le Mans a giocare ai grandi livelli

Mattia Celio Redattore 2 agosto 2025 (modifica il 2 agosto 2025 | 18:32)

Dal tennis al calcio. Novak Djokovic è pronto a lanciarsi in una nuova sfida, perché l'ex numero 1 del tennis mondiale (ora al sesto posto della classifica ATP) è da ufficialmente un nuovo socio del Le Mans FC, club francese attualmente in Ligue2. E con lui ci saranno anche altri due sportivi molto noti, ovvero l'ex ferrarista Felipe Massa e l'attuale pilota della Haas Kevin Magnussen.

Novak Djokovic è nuovo socio del Le Mans: con lui anche Massa e Magnussen. — Novak Djokovic entra ufficialmente nel mondo del calcio. Il tennista serbo, attraverso la società brasiliana di investimenti sportivi "OutField" (società internazionale specializzata nel settore sportivo), ha deciso di investire e rientrare tra i partner finanziari del Le Mans, squadra da dieci anni proprietà di Thierry Gomez e che proprio nell'ultima stagione ha ottenuto la promozione in Ligue 2. Insieme all'attuale numero 6 del mondo ci sono anche Felipe Massa, ex pilota della Ferrari, e Kevin Magnussen, prima guida in Formula1 per la Haas.

Come dichiarato dal presidente dei giallorossi sul sito ufficiale, l'obiettivo è quello di riportare il Le Mans a giocare ai grandi livelli di un tempo. Il club, infatti, manca in Ligue1 ormai dal 2009, anno in cui arrivò la retrocessione in Ligue2 e prima della grave crisi e del fallimento degli anni successivi. E adesso, dopo anni di lavoro e sacrificio, il traguardo è ormai vicino.

"Vogliamo contribuire a far crescere il marchio e il patrimonio sportivo della città. Le Mans ha un nome unico nello sport mondiale, e il senso di appartenenza che il club può offrire rende questo progetto eccezionale. Novak, Felipe e Kevin lo capiscono meglio di chiunque altro, ed è per questo che sono così entusiasti", scrive nel comunicato ufficiale Georgios Frangulis, CEO di OakBerry, compagno della numero 1 del tennis Aryna Sabalenka e anche lui socio di OutField, nonché investitore del Le Mans.

Queste, invece, le parole a corredo di Felipe Massa: "Penso che tutti conoscano la mia passione per il calcio, che ora mi sta portando a fare questo passo. Le Mans FC ha un forte legame con il motorsport e quando il mio grande amico e socio di Oakberry, Georgios Frangulis, mi ha presentato il progetto, ho voluto farne parte, ancora di più al fianco di persone che stimo profondamente, come Djokovic, che non ha bisogno di presentazioni, e Magnussen, con cui ho condiviso molti anni in Formula 1. Si tratta innegabilmente di una grande opportunità, che sfrutta lo slancio del calcio francese, campione in carica della Champions League e che attualmente sta attirando investimenti significativi".