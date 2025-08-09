Quando viene utilizzato, lo spray marchierà vestiti o pelle grazie ad una soluzione del DNA e ciò potrà essere visibile coi raggi ultravioletti per diversi mesi. Questo nuovo gadget che utilizzerà la polizia identificherà quel determinato tifoso che, durante una partita di calcio, ha commesso quel determinato crimine.

SelectaDNA esordirà ufficialmente alle ore 16:00 giornata odierna, in occasione della partita di League Two tra il Crewe Alexandra e l'Accrington Stanley. Secondo alcune statistiche, negli incontri di calcio svolti in Inghilterra e Galles gli incidenti avvenuti a causa dei tifosi hanno subito un aumento del 18%. Il capo della polizia Mark Roberts, che si occupa di vigilare sul calcio in Inghilterra, ha rilasciato una dichiarazione sulla novità apportata: "Sappiamo che la maggior parte degli appassionati di calcio rispettano la legge. Purtroppo, però, capita che altri decidano di causare disordine.Per questo motivo la polizia deve intervenire in maniera intensa. Io sono convinto che il nuovo strumento potrà fare davvero la differenza e ci aiuterà ad identificare i tifosi che commettono crimini durante i match di calcio".