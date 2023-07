Nunez cambia maglia e…rimborsa i fan che hanno comprato la sua divisa

L’addio di Bobby Firmino, approdato in Arabia Saudita, ha dato via libera al centroavanti uruguaiano, che ha scelto di indossare la maglia numero 9.Sperando porti bene…Via alla 27, ora Darwin è il nueve. Per la sua seconda stagione con i reds, l’uruguaiano ha fatto questa scelta. Una decisione che non ha trovato il favore di tutti i tifosi del Liverpool. E non c’entrano le sue prestazioni in campo. Il motivo è che le nuove divise dei reds sono state presentate in primavera e in tantissimi hanno approfittato per accaparrarsi i primi pezzi. Ovviamente la maglietta del classe ‘99 è stata una delle più gettonate, ma ora tanti si ritrovano la versione “Darwin 27”.