Giorgio Trobbiani 13 maggio - 15:14

Nuova avventura in Iran per Clarence Seedorf, ex giocatore ed ex allenatore del Milan. L'olandese riparte, in una nuova veste da consigliere, dall'Esteghlal, club iraniano allenato da Andrea Stramaccioni qualche stagione fa.

Seedorf sbarca in Medio Oriente: l'Iran è la sua nuova meta — Attraverso una nota diffusa sui canali ufficiali del club, l'Esteghlal, società iraniana che in passato ha avuto come allenatore anche Andrea Stramaccioni, ha annunciato Clarence Seedorf come nuovo consigliere sportivo con un contratto della durata di un anno. Questo il comunicato del club medio-orientale:

"Per gli amici iraniani, il calcio olandese evoca spettacoli accattivanti, gol spettacolari, gioco fluido e, naturalmente, tanti giocatori speciali. Clarence Seedorf, uno dei più famosi calciatori olandesi, ha giocato per Ajax, Real Madrid, Inter e, dopo aver concluso la sua esperienza al Milan, ha ricoperto il ruolo di capo allenatore. Oggi è un membro della famiglia Esteghlal e il club Esteghlal è sicuramente estremamente grato per la sua esperienza e competenza".

🤴🏿 Legend of The Game, Calrence Seedorf joins Famous Royal Blues in an advisory capacity for the next season. pic.twitter.com/9sd5ljxu7e

Un nuovo incarico nel destino di Seedorf che, come prima mansione, dovrà trovare il nuovo allenatore del club. Secondo quanto riportato dai media iraniani, in lizza per la panchina ci sarebbe anche il profilo di Frank De Boer, connazionale di Seedorf, ed ex tecnico anche dell'Inter, così come Stramaccioni.