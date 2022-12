Nuove polemiche, derby asturiano: i tifosi da Gijon a Oviedo tre ore e mezza prima della partita…

Non c'è derby asturiano senza polemiche, anche prima che la palla inizi a rotolare. Quest'anno i problemi si ripresentano per lo spostamento dei tifosi dello Sporting Gijon, una volta svelati i dettagli del protocollo approvato dalla Delegazione di Governo e che si preannunciava più "flessibile" rispetto agli anni scorsi.

L'unica differenza è che il protocollo richiede che i tifosi biancorossi si rechino al punto di incontro fissato nel quartiere El Cristo (di fronte alla Facoltà di Giurisprudenza) per tre ore e mezza prima dell'inizio della partita (al più tardi) per ritirare lì i biglietti e viaggiare sotto scorta fino allo stadio Carlos Tartiere di Oviedo, per il derby di Segunda Division in programma sabato 17 dicembre alle 21.00.