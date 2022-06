Nuovo stadio come la Bombonera? Ecco il progetto presentato dall’Hertha Berlino

I tedeschi hanno scelto La Bombonera come modello per il nuovo stadio…

L’Hertha Berlino ha intenzione di costruirsi la sua nuova casa. Dopo più di dieci anni tra molti progetti e tante idee non concretizzate, adesso sembra esserci la svolta. Il club tedesco ha presentato un nuovo progetto per la costruzione dello stadio.

Come modello di riferimento è stato scelto La Bombonera del Boca Juniors. Il motivo? Nell’area in cui dovrebbe sorgere la nuova struttura, non c’è abbastanza spazio per le tribune ovali. Dunque un lato dello stadio sarà piatto, proprio come la casa degli Xeneizes. Il club tedesco sembra davvero intenzionato a dar seguito a tale progetto.