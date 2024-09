Steven Bergwijn non ha usato mezzi termini per replicare alle parole del ct dell'Olanda, Roenald Koeman usate in conferenza stampa dopo il passaggio del calciatore all'Al-Ittihad

Sergio Pace 6 settembre 2024

Siamo giunti allo scontro verbale tra Roenald Koeman, commissario tecnico dell'Olanda, e Steven Bergwijn, esterno offensivo ora in forza agli arabi dell'Al-Ittihad. Il ct oranje in conferenza stampa, in vista del match contro la Bosnia ed Erzegovina (primo turno del Gruppo 3 della Lega A di Nations League) ha spiegato che non gli è andata giù il fatto che il calciatore abbia lasciato l'Ajax per l'Arabia Saudita.

La dura replica da parte del diretto interessato non è tardata ad arrivare. L'ex PSV Eindhoven, Tottenham ed Ajax ha infatti risposto per le rime a Koeman in un'intervista concessa al Telegraaf. Ecco cosa ha detto.

Scontro Bergwijn-Koeman, la replica del calciatore ora all'Al-Ittihad — "Non è così che si trattano i propri giocatori. Non voglio più giocare per lui, non giocherò per qualcuno che mi tratta come ha fatto lui davanti ai media. Avrebbe potuto chiamarmi, ascoltare la mia versione dei fatti. Come può dire certe cose senza parlarmi? Certo, migliorerò enormemente dal punto di vista finanziario, su questo non voglio mentire, ma è stata una scelta interessante anche dal punto di vista sportivo. Giocherò con Benzema, Kanté, Fabinho, Diaby, Pereira... Sono emozionato di diventare un loro compagno di squadra!", la replica di Bergwijn a Koeman.

Il ct dell'Olanda non ha digerito la scelta del 26enne calciatore di sbarcare nei ricchissimi lidi dell'Arabia Saudita salutando un club storico come l'Ajax: "Non tutti la pensano allo stesso modo. Quando hai 26 anni l'ambizione principale dovrebbe essere sportiva e non finanziaria. Avrebbe potuto semplicemente restare all'Ajax, giusto? Sono abbastanza sicuro che anche l'Ajax paga bene. Alla sua età, non prenderei quella decisione".