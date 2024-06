Olanda, che guai: De Jong e Koopmeiners saltano Euro 2024

Il CT Koeman: "Frenkie ha dei precedenti con questo infortunio quindi dobbiamo pensare alla sua salute". Esiti negativi per il guaio muscolare per il giocatore dell'Atalanta che salterà anche lui l'Europeo. Pronto Maatsen

Emanuele Landi Redattore 11 giugno 2024 (modifica il 11 giugno 2024 | 12:01)

Tegole pesanti per l'Olanda in vista di Euro 2024. La nazionale degli Orange rischia di dover fare a meno di due dei suoi pezzi da novanta a centrocampo. Non ci sarà in Germania, di sicuro, Frenkie De Jong, come stesso comunicato sull'account ufficiale della federazione olandese su X. Il guaio per Koeman è che non ci sarà nenche Teun Koopmeiners.

Frenkie de Jong tornerà a Barcellona a causa delle condizioni fisiche. Non può forzare perché c'è il pericolo di rendere ancora più serio il suo infortunio. Il CT dell'Olanda Ronald Koeman si è espresso così sull'infortunio del giocatore: "Purtroppo non sarebbe stato pronto in tre settimane. Frenkie ha dei precedenti con questo infortunio quindi dobbiamo pensare alla sua salute. La società laggiù ha deciso di correre dei rischi e questo è il prezzo che dobbiamo pagare. Purtroppo non sarebbe stato pronto in tre settimane".

Ian Maatsen, ora, sembra avere buone possibilità di essere convocato da Koeman dopo l'infortunio di Frenkie de Jong che potrebbe non essere l'unico a saltare la rassegna continentale in Germania. Anche Teun Koopmeiners ha riportato un infortunio muscolare e gli esami chiariranno se dovrà lasciare la Nazionale. Il giocatore dell'Atalanta non ha ancora lasciato il ritiro ma le sensazioni non sono positive. Sarebbe una doppia assenza pesante per la nazionale dell'Olanda, ieri in campo contro l'Islanda nell'ultima amichevole vinta per 4-0.

Non c'erano, ovviamente, i due giocatori sopracitati in campo. Il primo goal di Xavi Simons in nazionale, la rete di Van Dijk, il tris di Malen e il poker di Weghorst hanno regalato sorrisi ai tifosi dell'Olanda che, poi, hanno dovuto fare i conti con la realtà. Due dei migliori centrocampisti, non solo della nazionale Orange ma d'Europa costretti a saltare il torneo in Germania che inizierà domenica per i ragazzi di Koeman contro la Polonia che ha appena perso anche lei uno dei suoi talenti in attacco.