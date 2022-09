Olanda, i Veens sperano in un derby di festa: ma quei petardi già alla vigilia…

Sarà una festa, ma intanto fumogeni già alla vigilia...

Redazione DDD

Dopo dodici anni, il derby "calvinista" di Veenendaal torna in programma questo sabato 1 ottobre. Il GVVV riceve il vicino DOVO sul lato blu dello Sportpark Panhuis. Le due squadre sono attualmente prima e seconda in 3' divisione. E' passato più di un decennio da quando i due club hanno giocato nella stessa competizione. DOVO, GVVV e il comune di Veenendaal non vedono l'ora di dar vita a quella che sperano sia una festa di calcio con i tifosi di entrambi i club. Anche se i tifosi GVVV all'allenamento di vigilia della loro squadra hanno sparato fuochi d'artificio alti alti...

Entrambi i club al lavoro

"Dopo dodici anni, stiamo vivendo di nuovo un vero derby al parco sportivo Panhuis. Un grande evento sportivo a Veenendaal giustamente", ha affermato il sindaco Gert-Jan Kats sui siti web dei due club. "Entrambe le società hanno iniziato bene la competizione e sono in testa alla classifica. Le aspettative sono quindi alte". Il sindaco di Veenendaal attende con impazienza la partita: "Questa tensione ed emozione è palpabile e il coinvolgimento dei tifosi è grande. Un grande momento per il nucleo permanente, ma anche per i ragazzi e le ragazze di otto anni che guarderanno il loro per la prima volta gli idoli del calcio. Voglio augurare a tutti, dentro e fuori le linee, un duello sportivo e attraente".

GVVV e DOVO giocano con rigide misure di sicurezza. Ad esempio, l'alcol non è consentito fino alle 17:00, gli spettatori devono registrarsi in anticipo, tutti i tifosi vengono perquisiti e ci sono guardie di sicurezza professionali. Inoltre, nel parco sportivo sono state adottate misure visibili e invisibili e il sindaco Gert-Jan Kats può decidere di schierare l'unità mobile in caso di disturbo pubblico.

"Questo derby è molto speciale, perché si tratta di prendere il comando della terza divisione sabato", ha detto il presidente del DOVO Bert Septer. "Ma si tratta principalmente anche dell'onore sportivo locale tra le due rivali. Nelle precedenti edizioni c'era sempre molto pubblico e grande atmosfera. Questa partita sarà anche un'opportunità per vivere insieme una fantastica festa dei Veens".