Olanda, il vicino di casa entra in campo con lo scooter e protesta: ecco il motivo

Momenti esilaranti durante una partita di ottava divisione in Olanda. Nel bel mezzo del match salvezza tra il Veenhuizen e il Vitesse '63 (vittoria degli ospiti per 4-1), un uomo, proprietario di una tenuta vicino all'impianto da gioco, è entrato in campo a bordo di uno scooter.

Il motivo è presto scoperto. I fuochi d'artificio lanciati dai tifosi della squadra locale avevano turbato i suoi cavalli. L'uomo ha agito d'istinto, visibilmente arrabbiato e contrariato per i botti che hanno provocato il caos all'interno della sua residenza. La figlia è anche rimasta coinvolta in un incidente.

Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di RTV Drenthe: "Mia figlia è già caduta da cavallo. Abbiamo richiesto l'arrivo di un'eliambulanza. I cavalli erano spaventati dai fuochi d'artificio, la mia rabbia a quel punto è esplosa". Il presidente del Veenhuizen, Kees Van der Leest ha dichiarato: "I nostri giovani tifosi volevano solo sostenere la squadra. La scena cui abbiamo assistito è stata fastidiosa, dobbiamo monitorare la sicurezza in campo. Conosciamo il vicino, ha anche giocato per noi in gioventù. Sicuramente parleremo con lui. Credo proprio che abbia agito spinto dalle emozioni del momento. Vogliamo mantenere un buon rapporto con lui, da buoni vicini. Ci rammarichiamo per quello che è successo, ma ripeto che i nostri giovani tifosi avevano solo buone intenzioni". Mai disturbare il vicinato...