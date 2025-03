Olanda-Spagna: ecco le probabili formazioni. La Spagna sceglie il 4-3-3 e schiera tutto il suo talento, Koeman opta per il pragmatismo e sceglie un più solido 4-2-3-1. In campo anche il milanista Reijnders e l'ex rossonero Morata

Ritornano gli impegni delle nazionali: riparte la Nations League . Domani i campioni d'Europa, la Spagna di di Luis de la Fuente, affronta allo stadio di Rotterdam l'Olanda di Ronald Koeman . La vincente del quarto di finale, il ritorno si giocherà domenica 23 marzo al Mestalla di Valencia, affronterà una fra Francia e Croazia. Parata di stelle e spettacolo assicurato tra due Nazionali che fanno del gioco offensivo il proprio credo e che non hanno mai avuto paura, nel corso della loro storia, di lanciare in campo giovani di sicuro interesse.

L'Olanda

Koeman pensa, come suo solito, a schierare una formazione solida ed equilibrata e ha optato per un 4-2-3-1. In porta gioca Verbruggen, a sinistra c'è Frimpong e a destra Timber. A blindare la difesa ci penseranno Van Dijk e De Ligt, due solidi ed esperti. A centrocampo, davanti alla difesa, la classe di De Jong e la fisicità di Gravenbech. Come unica punta gioca Brobbey e dietro di lui si muovono il milanista Reijnders, Gakpo e Simon, che avranno il compito di accompagnare e dettare la manovra offensiva.