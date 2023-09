Olanda, tifosi Go Ahead Eagles preparano l’IJsselderby: striscioni a Zwolle

Il prossimo fine settimana si preannuncia un derby molto intenso tra Zwolle e Go Head Eagles. Un derby minore ma in Olanda è comunque sentito abbastanza e i tifosi non aspettavano altro per l'IJsselderby

Manca ancora una settimana ma i sostenitori dei Go Ahead Eagles sono già stati a Zwolle per appendere alcuni striscioni. A rendere il clima di sicuro più acceso in vista della quinta giornata. Le due squadre sono appaiate in Eredivisie a 6 punti con i Go Ahead Eagles che hanno una partita in meno. Sono AZ, PSV e Twente prime a 9 punti.