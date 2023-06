Old Firm, ancora senza tifosi in trasferta? Tifosi del Celtic e Rangers in ansia

Nessun tifoso in trasferta ha assistito finora agli ultimi due derby. Il dibattito continuerà, in vista del primo Old Firm della prossima stagione, che probabilmente sarà verso la fine di agosto o l'inizio di settembre.

Emanuele Landi

Old Firm ancora senza tifosi in trasferta? In Scozia si ragionerà nei prossimi giorni per l'assegnazione dei biglietti per la prossima stagione, il che significa che il derby, la partita più importante (tra le anime del Celtic e dei Rangers) potrebbe svolgersi ancora una volta senza tifosi in trasferta. La notizia, riportata dai colleghi di FootballScotland, afferma che mercoledì, l'amministratore delegato dei Rangers James Bisgrove ha rivelato in un forum che non ci sarebbe stato alcun ritorno alle vecchie allocazioni, il che significa che entrambi i club otterrebbero un massimo di circa 800 biglietti per le partite in trasferta nella nuova stagione. È stato così dal 2018, quando i Rangers hanno deciso di tagliare l'assegnazione del Celtic, con i loro rivali che prima avevano ottenuto l'intero stand di Broomloan Road mentre i fan di Ibrox avevano un numero simile al Celtic Park.