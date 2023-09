Old Firm, l’ex Rangers Polster guarda il derby in ospedale con suo figlio

Per i tifosi dei Rangers l'ultimo Old Firm sarà senz'altro da dimenticare. L'ex giocatore della parte blu di Glasgow questo derby non lo dimenticherà mai. Matt Polster, secondo quanto ha riferito thescottishsun.co.uk ha seguito la partita con il suo neonato venuto alla luce poche ore prima.

Primo giorno di vita tranquillo, il secondo è stato già più intenso. Il giovanissimo Polster era in braccio al Papà Matt, intento a tifare la sua squadra nell'Old Firm. E Brittany ha pubblicato una foto dell'ex centrocampista dei Rangers mentre guardavano il derby in ospedale. Cosa non si farebbe per guardare l'Old Firm.