Old Firm, tensione nel finale del derby femminile Rangers-Celtic: parapiglia con testata e insulti

Il Rangers Women è stato beffato all'ultimo secondo dal Celtic: l'Old Firm è finito 1-1. Nel finale l'assistente del tecnico dei Rangers, Craig McPherson, ha colpito alle spalle con una testata l'allenatore del Celtic, Fran Alonso.

Sergio Pace

Si è acceso notevolmente il clima nel finale dell'ultimo Old Firm al femminile. Rangers e Celtic hanno pareggiato 1-1 nella prima partita della Scottish Women's Premier League trasmessa in diretta su Sky Sports. Grande beffa per le ragazze in maglia blu, bianco e rosso che hanno subito il gol del pareggio al 99', all'ultimo secondo del recupero. I Rangers, andati in vantaggio al 36' del primo tempo con Brogan Hay, hanno dominato in lungo e in largo per l'intero match. Il gol delle biancoverdi firmato allo scadere da Caitlin Mary Hayes ha letteralmente infuocato il finale del derby scozzese ad Ibrox.

L'allenatore del Celtic, Fran Alonso, è impazzito di gioia e ha percorso correndo la linea laterale del campo urlando ed esultando come non mai. I festeggiamenti del rivale hanno fatto imbestialire Craig McPherson, assistente del tecnico dei Rangers. Questi ha sorpreso alle spalle Fran Alonso colpendolo con una leggera testata. A quel punto i componenti della panchina del Celtic non ci hanno visto più e si sono subito diretti verso il proprio allenatore per difenderlo. McPherson, a detta di Alonso, avrebbe anche offeso il collega con qualche parola di troppo.

Le parole dell'allenatore del Celtic Women, Fran Alonso

"Non abbiamo avuto problemi durante la partita. Non so davvero il motivo per cui mi abbia colpito e chiamato ‘piccolo topo’”, la confessione di Fran Alonso a fine partita. In casa Rangers il tecnico Malky Thomson ha confermato che partirà un'indagine interna da parte del club. Anche la Scottish Football Association (SFA) esaminerà attentamente l'episodio. Per McPherson è prevista una lunga squalifica.