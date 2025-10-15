L'allenatore austriaco da qualche mese è finito in cima alla lista dei desideri dei top club con un particolare intreccio che riguarda le clausole per un eventuale addio.

Antonio Marchese 15 ottobre - 14:02

Il Crystal Palace è una delle squadre più in forma del momento. Le Eagles nonostante l'ultima sconfitta in campionato contro l'Everton hanno mantenuto la quinta posizione in Premier League e si preparano al debutto europeo a Selhurst Park. Grande merito delle imprese estive in FA Cup e Community Shield è anche e soprattutto di Oliver Glasner. L'allenatore austriaco da qualche mese è finito in cima alla lista dei desideri dei top club.

Glasner nella lista dei desideri del Manchester United In Premier League il Manchester United è la prima pretendente, con i Red Devils sempre indecisi sul futuro che monitorano la situazione Rúben Amorim. Il tecnico portoghese è perennemente sulla graticola: il club di Manchester avrebbe già individuato in Oliver Glasner l'uomo giusto per guidare lo United e dare una stabilità a una società che non trova pace.

La clausola speciale per il Bayern Monaco — Il contratto del tecnico austriaco con il Crystal Palace scadrà nell'estate 2026. Il presidente Steve Parish e la società stanno ridiscutendo con il tecnico austriaco un possibile rinnovo. Allo stato attuale delle cose Oliver non ha ancora messo nero su bianco il prolungamento del contratto con il club di Londra Sud ma non è escluso che prima di Natale arriverà la firma. La condizione dettata da Glasner sarebbe di includere una clausola che gli permetterebbe di andare al Bayern Monaco, in caso il club bavarese si dovesse fare avanti.

Glasner vale 100 milioni E a proposito di Bayern Monaco, il club tedesco un anno fa provò a ingaggiare Glasner, appena prima di puntare su Vincent Kompany che per l'occasione si liberò dal Burnley. I bavaresi cercarono di intavolare una trattativa con il Crystal Palace ma i londinesi per liberare l'allenatore austriaco chiesero 100 milioni di euro. Con il senno di poi, una FA Cup e una Community Shield nella bacheca di Selhurst Park, il Palace non rimpiange di certo la scelta fatta.

L'avere trattenuto a Londra l'ex allenatore dell'Eintracht di Francoforte si è rivelata una mossa azzeccata. Con il contratto in scadenza del 2026 però i tifosi temono che Oliver Glasner possa decidere di fare le valigie. In caso arrivi invece la firma e un prolungamento di contratto, l'unico nodo da sciogliere sarà legato alla famosa clausola Bayern Monaco. Forse è destino che un giorno Glasner torni in Bundesliga dalla porta principale per allenare proprio il club bavarese.