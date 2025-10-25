Olympiacos-AEK Atene, il pronostico: Thrilos favoriti, occhio al No Goal

Real Sociedad-Siviglia inaugura il decimo turno di Liga: info partita, probabili formazioni, scopri il pronostico dell'anticipo del venerdì

Vincenzo Bellino Redattore 25 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 01:52)

Domenica 26 ottobre, allo Stadio Karaiskakis, va in scena il big match dell'ottava giornata di Super League greca: Olympiacos-AEK Atene. Calcio d’inizio fissato alle 20:00. Entrambe le squadre si trovano appaiate al secondo posto, chi vince, avrà la possibilità di ridurre ulteriormente le distanze dal PAOK, primo in classifica.

Qui Olympiakos — L’Olympiacos è in forma strepitosa in casa, avendo vinto tutte le ultime tre partite casalinghe, inclusa la vittoria contro il Larissa per 2-0. Nonostante il pesante 6-1 subito contro il Barcellona in Champions League, i biancorossi mostrano solidità in campionato, con un possesso medio del 56% e una media di 2,3 gol segnati a partita.

Qui AEK Atene — L’AEK Atene ha avuto risultati altalenanti. In Super League ha perso l’ultima partita in casa contro il PAOK Salonicco (0-2), ma ha rifatto morale con una vittoria travolgente 6-0 contro l’Aberdeen in Europa Conference League. La squadra mostra una media di 1 gol segnato e subito a partita nelle ultime 10 gare di campionato.

Olympiakos-AEK Atene, probabili formazioni — OLYMPIACOS (4-2-3-1): Tzolakis, Costinha, Retsos, Pirola, Onyemaechi; Hezze, Garcia; Cabella, Taremi, Podence; El Kaabi. Allenatore: Josè Luis Mendilibar

AEK ATENE (4-2-3-1): Strakosha, Rota, Vida, Relvas, Penrice; Pineda, Marin; Kaloskamis, Mantalos, Koita; Jovic. Allenatore: Marko Nicolic

Il pronostico di DDD — Analizzando le quote per Olympiacos-AEK, emerge chiaramente come i padroni di casa siano favoriti: la vittoria dell’Olympiacos è data a 1,81, mentre il pareggio si attesta a 3,45 e il successo esterno dell’AEK a 4,20, evidenziando come la squadra di Mendilibar abbia il vantaggio sia in termini di forma che di risultati recenti.

Dal punto di vista dei gol, le statistiche suggeriscono un match tendenzialmente equilibrato: l’opzione Under 2,5 gol a 1,71 appare logica vista la solidità difensiva dei biancorossi e l’AEK che segna poco in trasferta, mentre il mercato No Gol a 1,77 può essere considerato per chi punta sulla concreta possibilità che solo una squadra trovi la rete.

PRONOSTICO: VITTORIA OLYMPIACOS (Esito Finale 1)