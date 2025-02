Olympiacos-Panathinaikos, ci si gioca semifinale di coppa: analisi e pronostico

Olympiacos-Panathinaikos, il derby tra gli eterni nemici che vale l'accesso in semifinale di Coppa di Grecia. Analisi e pronostico.

Gennaro Dimonte 4 febbraio - 23:40

L'1-1 della partita di andata è ormai solo un lontano ricordo: Olympiacos e Panathinaikos tornano ad affrontarsi nella partita di ritorno dei quarti di finale in Coppa di Grecia. Il derby che si giocherà al Pireo svelerà chi passerà il turno e sfiderà l'AEK Atene in semifinale. Fischio di inizio in programma mercoledì 5 febbraio alle 18:30 allo stadio Georgios Karaiskakis.

Olympiacos-Panathinaikos, l'analisi del derby — Momento assolutamente favorevole per entrambe le squadre che nel 2025 non hanno ancora perso. L'Olympiacos è in serie positiva tra campionato e coppe esattamente dal 27 ottobre 2024, quando è uscito con le ossa rotte dal campo dell'Asteralis Tripolis. In Coppa di Grecia ha esordito agli ottavi di finale da testa di serie battendo l'Athens Kallitea con un complessivo 2-1.

Panathinaikos che non perde in patria addirittura dal 29 settembre, in casa dell'AEK Atene. In Conference League però sono arrivate due prestazioni negative contro Chelsea e Djugarden. I biancoverdi hanno passato il turno agli ottavi contro l'Atromitos nell'ennesimo derby di Atene vinto complessivamente 4-2.

Il pronostico — Difficile pronosticare questo tipo di match, solitamente sempre tirati e pieni di colpi proibiti. L'unica cosa certa è che ci sarà battaglia vera per avere la possibilità di andare avanti in questa competizione. Un punto a favore dei padroni di casa è il non aver mai lasciato punti in nessun torneo in questa stagione. Il Georgios Karaiskakis è un vero e proprio fortino per il club.

Panathinaikos forte però della vittoria in campionato per 1-3 nel 2023-2024. Un risultato che fa ben sperare per questa sfida. Ospiti che fuori casa hanno perso solo un match ma ne hanno pareggiati ben quattro, così come dicono i precedenti tra le due squadre negli ultimi quattro incontri.