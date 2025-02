L'ennesimo derby di Atene mette in palio la semifinale di Coppa di Grecia, dopo il pareggio della gara d'andata

Dopo il pareggio per 1-1 dell’andata della sfida Olympiakos-Panathinaikos le due squadre della capitale greca tornano a sfidarsi a campi invertiti per decidere chi accederà alle semifinali di Coppa di Grecia. La partita è in programma il 5 febbraio alle ore 20.30 al Karaiskakis Stadium.