Al termine della gara, l'allenatore dei marsigliesi ha parlato del secondo penalty concesso agli avversari e dell'atteggiamento dei suoi ragazzi

Jacopo del Monaco 17 settembre - 09:49

Ieri ha avuto inizio la Champions League 2025/2026 ed il cammino dell'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbisi è subito posto in salita. La squadra francese ha perso 2-1 in casa del Real Madrid, che è uscito vittorioso grazie alla doppietta su rigore di Kylian Mbappé. Al termine del match, il tecnico italiano ha analizzato il tutto, parlando soprattutto del secondo calcio di rigore.

Olympique Marsiglia, De Zerbi: "Rigore imbarazzante e l'avrei detto anche se fosse stato a favore" — La massima competizione europea torna a prendersi i riflettori del grande calcio ed ovviamente non mancano le discussioni sulle decisioni arbitrali. Il Marsiglia di De Zerbi, dopo aver sbloccato la partita con la rete dell'ex Juventus Timothy Weah, non ha difeso il risultato perdendo così 2-1 contro il Real Madrid di Xabi Alonso. I due gol dei Blancos, segnati entrambi su calcio di rigore, portano la firma di Mbappé, che fino ad ora ha già realizzato sei reti stagionali, otto se si vogliono includere quelli con la Nazionale Francese. Il secondo rigore assegnato, tuttavia, ha fatto storcere il naso ai tifosi francesi ed anche a De Zerbi. L'ex tecnico del Brighton, oltre a parlare del match, ha detto la sua sul rigore concesso.

L'analisi della gara: "Avessimo fatto qualcosa in più, avremmo potuto vincere. Siamo una squadra con tanti giocatori nuovi e la giusta sintonia non si trova subito, ma credo che avremmo potuto fare di più. Probabilmente eravamo spaventati dalle qualità che abbiamo. Io penso che dopo l'espulsione di Carvajal non siamo riusciti a rimetterci in partita". Sul rigore per fallo di mano: "È stato imbarazzante e lo direi anche se fosse stato a favore nostro. Quello non era rigore. Non penso, però, che sia stato dato per compensare il cartellino rosso o qualcos'altro".

Sul rosso a Carvajal: "A volte, quel tipo di scontri sono un po' eccessivi, ma questa è la regola. Dopo l'espulsione avremmo dovuto dare di più. Ce ne andiamo consapevoli che queste partite dovrebbero essere la normalità. La squadra ha bisogno di questo per fare un salto di qualità quando si parla di mentalità ed ambizione". Infine, De Zerbi ha parlato di Mbappé: "Ha fatto una grande partita, ma noi siamo stati un po' lenti, ed è lì che Güler e Mastantuono sono riusciti a trovarlo nel primo tempo. Il Mbappé che stiamo vedendo ultimamente è molto pericoloso in profondità".