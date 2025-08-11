Serata amara per l'Inter Miami, che viene sconfitto 4-1 dall'Orlando di un super Luis Muriel. Le parole di Mascherano a fine gara

Luca Paesano Redattore 11 agosto - 14:47

Prosegue il momento magico di Luis Muriel, che dopo la tripletta nell’ultima sfida di Leagues Cup contro i messicani del Necaxa, è stato assoluto protagonista anche della serata di MLS. L’attaccante colombiano ha messo a segno una doppietta e un assist nel 4-1 con cui l’Orlando ha sconfitto l’Inter Miami nel derby della Florida. Serata decisamente amara per la formazione di Mascherano, orfana di Lionel Messi, che non è riuscita mai ad entrare realmente in partita.

Orlando City-Inter Miami 4-1: vittoria e sorpasso in classifica — È una serata da incorniciare per l’Orlando City, che stravince il derby e scavalca in classifica proprio l’Inter Miami. Gli uomini in viola incanalano subito la sfida dalla propria parte, andando in vantaggio dopo soli 2 minuti con Luis Muriel. Immediata la risposta della squadra di Mascherano, che al 5’ trova il pareggio con Bright. Poi, però, l’Orlando dilaga nella ripresa. Al 50’ arriva la doppietta di Muriel, a cui segue poco dopo Ojeda e, in chiusura, Marco Pasalic. Con questa vittoria, la formazione di Oscar Pareja sale al sesto posto nella classifica generale con 44 punti; resta invece a 42 punti, al nono posto, l'Inter Miami (con 3 partite da recuperare).

Mascherano dopo il ko: “Solo Orlando in campo” "Il calcio è facile. A volte lo rendiamo più complesso di quanto non sia. Quando non sei al 100%, qualsiasi squadra può metterti a dura prova. Oggi c'era solo una squadra, ed era Orlando", ha dichiarato Javier Mascherano in conferenza stampa, visibilmente deluso dalla prestazione della sua squadra.

L’argentino ha poi proseguito la sua analisi: "Non abbiamo giocato con l'intensità necessaria per questa partita e loro ci hanno chiaramente surclassato dal primo all'ultimo minuto. Sono molto ferito, molto preoccupato. Se vogliamo davvero competere, questa non è la strada giusta".

Ha indubbiamente pesato l’assenza di Lionel Messi, che dovrà stare ancora qualche giorno ai box dopo il problema muscolare accusato nel corso della sfida contro il Necaxa. L’argentino salterà anche la prossima sfida contro i Los Angeles Galaxy, per provare ad essere poi in campo contro il Tigres.