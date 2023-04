Osasuna in finale di Copa del Rey, fa festa anche…Fernando Alonso!

L’Osasuna in finale di Copa Del Rey. Accadde già nel 2005 e in Formula 1…

Il gol di Pablo Ibanez ai tempi sopplementari ha spedito l’Osasuna in finale di Copa del Rey. Una finale che mancava davvero da tanto. L’iniziale gol di Inaki Williams aveva illuso l’Athletic Bilbao, ma la squadra di Jagoba Arrasate, forte dell’1-0 dell’andata ha ghiacciato il match al minuto 116. È festa grande per i tifosi e per… Fernando Alonso , che questo scenario, lo ricorda felicemente.

Il suo primo mondiale vinto in formula 1 infatti, risale al 2005 quando gareggiava nella scuderia Renault. Proprio in quell’anno, L’Osasuna arrivó per la prima volta nella sua storia in finale di Copa del Rey, perdendo però poi 2-1 contro il Betis al Vicente Calderon. Una felice coincidenza per il pilota spagnolo che di certo ricorderà bene l’annata 2005.