Samuele Amato Redattore 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 20:26)

Una misura che nel Lancashire ha ottenuto una dura contestazione. Ma l'episodio - risalente alla scorsa stagione - non poteva essere messo al vaglio della FA (Football Association). La federazione britannica ha così deciso di punire l'attaccante del Preston North End, Milutin Osmaijc, accusato di aver rivolto insulti a sfondo razzista verso un avversario.

Preston, 9 giornate senza Osmaijc: l'episodio incriminato — I fatti risalgono al 15 febbraio 2025, durante la partita di Championship. I Lilywhites ospitano il Burnley, per un match che finirà senza reti ed in polemica. Intorno al minuto 57, l'attaccante del Preston, Milutin Osmaijc, è protagonista di un contrasto con il centrocampista tunisino Hannibal Mejbri. Quest'ultimo, che aveva già riferito all'arbitro il fatto, ha poi denunciato l'insulto razzista ricevuto dal montenegrino classe '99 tramite social.

Poche settimane dopo gli eventi, le due squadre sono tornate ad affrontarsi in coppa, con l'allenatore del Burnley che ha deciso di lasciare in panchina l'ex-Manchester Untied; mentre i compagni di squadra del tunisino hanno scelto di non stringere la mano ad Osmaijc, il quale ha contribuito con un gol alla vittoria per 3 a 0 del Preston. Tuttavia, la FA ha dato il suo verdetto solo recentemente sui fatti della partita del Deepdale della scorsa stagione.

La federazione britannica, che ha indagato e sentito anche il montenegrino che si è dichiarato innocente ed estraneo alle accuse, lo ha sanzionato con una multa di 21 mila sterline e 9 giornate di squalifica.

Il comunicato del club: "Delusi dalla decisione" — In difesa della misura contro Osmaijc, arriva subito il comunicato del Preston. Come si può leggere sui profili ufficiali del club del Lancashire: "Siamo estremamente delusi dalla decisione presa da una commissione regolatrice indipendente di sanzionare Milutin Osmaijc con una squalifica di nove giornate, a seguito di un episodio avvenuto in una partita di campionato contro il Burnley il 15 febbraio 2025".

Per i Lilywhites la decisione sarebbe arrivata senza avere la certezza dei fatti. "Rileviamo che l’esito è stato determinato sulla base del bilanciamento delle probabilità e non oltre ogni ragionevole dubbio", si legge. "Osserviamo inoltre che la FA ha stabilito che questa decisione non implica alcun giudizio morale, non è stata premeditata e non rappresenta un commento sul carattere generale delgiocatore".

Per il club si tratta di un duro colpo. Con la squadra del Lancashire in lotta per una promozione, il montenegrino ha contribuito già a quattro reti in 11 partite giocate. Il comunicato del Preston conclude: "Milutin Osmaijc ha sempre dichiarato la propria innocenza rispetto all’accusa e continua a farlo. Noi continuiamo a offrire il nostro pieno sostegno al giocatore. Siamo orgogliosi delle nostre politiche e pratiche in materia di equità, diversità e inclusione, e ribadiamo la nostra ferma opposizione a ogni forma di discriminazione".