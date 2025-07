Il nuovo impianto dovrebbe sorgere presso il bosco di Stratfield Brake, definito antico, motivo per cui il progetto rischia di naufragare

Mattia Celio Redattore 25 luglio - 10:34

L'Oxford United Football Club, squadra militante nella Football League Championship (seconda divisione inglese), sarà costretta ad attendere altre due settimane sulla decisione relativa alla costruzione del nuovo stadio. Il club di Erick Thohir (ex presidente dell'Inter) ha in programma l'edificazione del nuovo impianto presso The Triangle, vicino a Kidlington, ma un bosco antico, al momento, ha bloccato tutto.

Nuovo stadio Oxford United, un bosco antico ferma il progetto: la situazione — Il nuovo stadio dell'Oxford United rischia di aspettare ancora parecchio. Se non di saltare. Il progetto del nuovo impianto, che prevede la capienza di 16.000 posti, sono stati presentati nel 2023 ma sono stati segnati da una serie di ritardi. Il Consiglio distrettuale di Cherwell avrebbe dovuto prendere una decisione in un comitato di pianificazione il 31 luglio, ma l'incontro è stato spostato di due settimane, al 14 agosto, a seguito di una sentenza di Natural England: il sito del Triangolo proposto da Oxford confina con il bosco di Stratfield Brake.

L'area boschiva è stata recentemente dichiarata "antica", suscitando grandi preoccupazioni sul fatto che ciò possa influenzare pesantemente sulla decisione del consiglio in merito al nuovo stadio. Sul ritardo dei lavori si è espresso Jonathon Clarke, direttore dello sviluppo di U's: "È frustrante che questo ritardo sia stato causato da una presentazione dell'ultimo minuto da parte di un consulente statutario, in particolare dato che in precedenza non avevano sollevato obiezioni alla domanda".

Nonostante tutto, lo stesso Clarke si è detto ottimista per la realizzazione del nuovo impianto dato che, come lui stesso ha dichiarato, tutte le norme sono state seguite nel rispetto delle regole: " Abbiamo fornito prove complete che affrontano i punti sollevati. Si tratta di un'applicazione incredibilmente dettagliata e robusta. "Continueremo il nostro lavoro verso una raccomandazione positiva in attesa di una nuova data del comitato".

Il progetto del nuovo stadio dell'Oxford United

Nuovo stadio Oxford United, la rabbia di Anneliese Dodds: "Sono delusa" — La situazione sulla costruzione del nuovo stadio non è dunque certo tra le migliori. Il progetto rischia di naufragare a causa del "bosco antico" e se alla fine non dovesse definitivamente andare in porto il risultato sarebbe catastrofico per lo stesso Oxford United. Proprio così ha commentato sul suo account X la laburista Anneliese Dodds: "Sono delusa dal ritardo nel decidere il nuovo stadio dell'Oxford. L'OUFC, i suoi tifosi e l'Oxfordshire hanno bisogno di questo stadio per i benefici che porterà. Una decisione positiva è fondamentale, poiché ulteriori ritardi potrebbero avere un impatto catastrofico sul club".

L'Oxford United, nel frattempo, continuerà a giocare le partite casalinghe al Kassam Stadium, sua casa ormai dal 2001 e con il quale lo scorso maggio ha esteso il contratto fino al 2027, con opzione per un altro anno. Come riporta il quotidiano The Sun, se alla fine il progetto dovesse avere successo l'attuale impianto, di proprietà di Firoz Kassam, dovrebbe essere demolito e sostituito da ben 150 case in futuro. La nuova sede Triangle proposta da Oxford vanterebbe molte strutture comunitarie oltre allo stadio, tra cui un hotel da 180 posti letto, un ristorante, un centro conferenze e una piazza comunitaria. Ma per tutto questo si dovrà ancora aspettare e le condizioni sono tutt'altro che positive.