Ozil toglie il like al Fenerbahce: il Werder Brema adesso ci spera…

Per il nuovo allenatore portoghese del Fenerbahce, Jorge Jesus, Mesut Özil, è confermata la decisione di escluderlo dalla rosa presa a suo tempo dall'ex allenatore. "L'importante qui è Gesù, non Özil. Il Fenerbahce è sempre la priorità qui", aveva detto per l'appunto Jorge Jesus. Nonostante ciò, l'allenatore del giocatore ha annunciato ogni volta che Mesut sarebbe rimasto fino alla scadenza del suo contratto. Ma a questo punto Özil ha smesso di seguire il Fenerbahçe come club sui social media. Continua a seguire i compagni di squadra e il ramo cestistico.