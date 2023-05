Palmeiras, contro il Grêmio la prima partita con riconoscimento facciale all’ingresso dello stadio

Un sistema innovativo quello applicato e voluto da Leila Pereira, presidente del Palmeiras. In occasione della partita contro il Grêmio, i tifosi sono entrati all'Allianz Parque tramite riconoscimento facciale...

Sergio Pace Redattore

Le nuove tecnologie applicate al mondo del calcio. L'ultima novità arriva dal Brasile. In occasione della partita tra Palmeiras e Grêmio, valevole per la quinta giornata del Brasileirao, l'ingresso allo stadio, l'Allianz Parque di Sao Paulo, è stato consentito ai tifosi solamente tramite riconoscimento facciale.

Il Palmeiras è il primo club ad introdurre la biometria facciale agli ingressi dello stadio. Ai varchi di ogni settore dell'impianto sono stati applicati dei "lettori" per effettuare il riconoscimento facciale. In 37.532 hanno dunque testato l'innovativo sistema.

Come fatto sapere dal Palmeiras, sono stati riscontrati pochissimi problemi, solo il 3% dei casi. Il motivo? Alcuni tifosi avevano ceduto il proprio biglietto ad altre persone. Non proprio tutti i settori sono però muniti della suddetta novità tecnologica. La Tribuna Vip, infatti, è ancora accessibile tramite i sistemi precedenti. Il club brasiliano ha spiegato che "coloro che entrano in quel settore non fanno ricorso ai bagarini".

Combattere i bagarini

L'obiettivo, come spiegato da Leila Pereira, presidente del "Verdao", è "combattere l'azione criminosa dei bagarini. Sono davvero orgogliosa di questo passo - sottolinea Pereira - perché ne è davvero valsa la pena. Abbiamo trovato una soluzione al problema del "mercato nero" dei biglietti tramite l'installazione degli apparati per il riconoscimento facciale in ogni ingresso dello stadio".

La vittoria casalinga per 4-1 contro il Grêmio è dunque coincisa con l'inaugurazione della biometria facciale all'interno dell'Allianz Parque. Ma c'è stato spazio anche per un record in campo. Il terzo gol siglato da Mayke è stato il numero 4200 realizzato dal Palmeiras all'Allianz Parque/Palestra Italia.