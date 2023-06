L'ultimo episodio di violenza in campo sta facendo il giro del mondo. È successo a Panama durante la partita tra Plaza Amador e Sporting San Miguel valida per i quarti di finale del campionato della Liga de Fútbol Femenino.

Un semplice contrasto di gioco che si è trasformato in qualcosa di più grande e grave. Una giocatrice, in preda ad un raptus di una ferocia inaudita, ha inseguito l'avversaria, non per rubarle il pallone dai piedi, ma per sferrarle una gancio destro terribile.