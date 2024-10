Panathinaikos-Olympiakos: derby ad alta tensione; gli scontri degli ultimi anni

Pallavolo, calcio e pallacanestro. Non sono solo sport, ma sono i palcoscenici in cui Panathinaikos-Olympiakos si sono scontrate dentro e fuori il campo, o il parquet...

Cinque anni fa, invece, la polizia è stata costretta dapprima ad interrompere la partita, per poi sospenderla definitivamente. Questo, a causa delle intemperanze dei tifosi del Pana che avevano attaccato i poliziotti, provocando gravi disturbi all'ordine pubblico. La partita era stata sospesa sul risultato di 0-1 a favore dell'Olympiakos, in trasferta. L'arbitro era il tedesco Marcus Fritz, assegnato dalla federazione ellenica proprio per una partita ad alto rischio. Alla ripresa, dal 72° minuto di gioco, l'Olympiakos ha vinto 0-3.

Ma, non solo calcio e pallavolo: le polisportive hanno anche una selezione di pallacanestro, e gli scontri, purtroppo, non hanno risparmiato neanche la palla a spicchi. Nel maggio di quest'anno, a Berlino, le due squadre erano impegnate nelle Final Four di Eurolega. Un centinaio di persone sono venute a contatto con mazze da baseball e bastoni, ed il bilancio era da guerriglia urbana: ben 89 fermati dalla polizia tedesca, 12 persone ricoverate in ospedale.