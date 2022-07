Paolo Maldini ha 22 anni…e gioca in Portogallo: nuovo acquisto del Trofense!

Il Trofense, club della Serie B portoghese, ha ufficializzato l'ingaggio di Pablo Maldini, terzino sinistro di 22 anni. Nell’ultima stagione ha giocato per l’Under 23 dell’Estoril Praia, dove ha vinto il campionato e la rispettiva coppa di categoria. Nessuna parentela con l’attuale dirigente rossonero, ma Pablo Carneiro Freitas (questo è il suo nome completo) viene soprannominato “Maldini” dai tempi del Flamengo, squadra in cui è cresciuto. Perché è alto, mancino e gioca sulla corsia sinistra.

Al Mengão non sono nuovi a calciatori con appellativi che derivano da leggende del calcio italiano. Si ricorda, ad esempio, Gélson Baresi, difensore degli anni ’90. Da libero qual era, per le uscite palla al piede e la pulizia negli interventi, un osservatore del club gli affidò quel soprannome. Il riferimento assoluto in quel ruolo non poteva non essere Franco Baresi (oggi vicepresidente onorario del Milan).