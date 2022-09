Parigi, il Mondiale dei parrucchieri: l’argentino fa 10 km in bicicletta per incontrare Messi!

Un tifoso argentino, a Parigi per gareggiare nel mondiale dei parrucchieri, ha approfittato dell’occasione per recarsi della Pulce e aspettarlo a oltranza alla porta di casa finché Leo non è uscito e si è fatto fotografare con lui…

Il fan, Matías Rojas, è andato in Francia a disputare il mondiale dei parrucchieri (dove è arrivato quinto, nda) e ha approfittato dell’occasione per recarsi a casa di Messi. Dieci chilometri in bicicletta per raggiungere la dimora della Pulce.