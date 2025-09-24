Proprietà e presidente dei "bleus" uniti nell'unico obiettivo: una lunga permanenza nel campionato di massima serie. Ecco la missione di Marco Neppe

Samuele Amato Redattore 24 settembre - 19:24

Dopo la storica promozione ottenuta nella scorsa stagione, il Paris FC cerca di costruire un futuro che gli permetta di tenersi nella massima divisione francese. Gli "altri" Parisiens - in contrapposizione al PSG - hanno ufficializzato poco fa il nuovo direttore sportivo del club: ruolo che sarà ricoperto da Marco Neppe, precedentemente al Bayern Monaco.

Marco Neppe, l'uomo che ha portato Kane al Bayern Monaco — Si tratta di un profilo che si è formato in casa dei bavaresi, dove ha trascorso 10 anni della sua carriera da dirigente, nel corso della quale ha ricoperto più ruoli. Marco Neppe, infatti, dopo aver concluso la sua carriera da giocatore è diventato assistente dell'allora direttore sportivo del Bayern, Michael Reschke. Dopo l'addio di quest'ultimo, Neppe è stato spostato nel settore dello scouting e di reclutamento del club. Questo fino alla promozione che lo ha portato a diventare il direttore sportivo del Bayern Monaco, dal 2021 fino al 2024.

Un panorama eccellente nel calcio europeo, dove Neppe ha potuto lavorare per poter portare in casa bavarese giocatori unici e di livello: tra tutti Harry Kane. L'attaccante inglese è arrivato al Bayern Monaco nel 2023 per un affare complessivo di 120 milioni di euro con il Tottenham. Ma figurano anche acquisti come Kim Min-jae o, per il settore giovanile, il talento tedesco Jamal Musiala.

Paris FC, il comunicato del club — L'ufficialità del nuovo arrivo in casa dei parigini in blu è arrivata nella giornata di oggi, con le parole del presidente e del proprietario del Paris FC. Così Pierre Ferracci ha voluto salutare il nuovo ds: "Il Paris FC è lieto di accogliere Marco Neppe alla direzione sportiva. Marco porterà con sé un bagaglio di esperienza maturato in uno dei più grandi club europei, dal palmarès prestigioso. In questa fase di transizione, con il ritorno del Club in Ligue 1, le sue competenze saranno preziose per consolidare un organico competitivo. Gli auguro pieno successo, in particolare nel supporto alla nostra prima squadra e nella gestione del mercato dei trasferimenti, la cui complessità conosciamo bene".

Fanno da eco le dichiarazioni, invece, del proprietario del club, Antoine Arnault: "Nell’ambito della partnership con Red Bull, avviata subito dopo la nostra acquisizione del Paris FC, abbiamo voluto dotare il club di un direttore sportivo esperto, con competenze già maturate in una realtà di livello internazionale. Il Bayern Monaco ha potuto beneficiare per dieci anni del know-how di Marco Neppe, che ha contribuito a mantenere il club ai vertici del calcio europeo. Contiamo su di lui per consolidare la presenza del Paris FC in Ligue 1 e per darci i mezzi necessari a raggiungere le nostre ambizioni future".