Paris Saint-Germain, Sergio Rico esce dalla terapia intensiva dopo incidente a cavallo…

"Sergio Rico è stato dimesso dal reparto di terapia intensiva... dove è stato sottoposto a stretta sorveglianza e monitoraggio durante le cinque settimane in cui è stato curato dal team di terapia intensiva, insieme ad altri specialisti", ha dichiarato l'ospedale in un rapporto inviato ai media. "Da oggi è stato ricoverato in reparto, dove continuerà a ricevere cure mediche e infermieristiche da un altro team di specialisti dell'ospedale". Rico era stato in coma, ma la settimana scorsa fonti ospedaliere hanno detto all'AFP che era di nuovo cosciente e comunicava.