Partizan, arriva il nuovo talento Belic a centrocampo: “Non vedo l’ora di giocare il derby di Belgrado”

Il 21enne Belić, centrocampista dell'Under 21 serba, è nato in Belgio e ha giocato per le categorie più giovani del West Ham di Londra: "Mi descriverei come un giocatore aggressivo, che dà sempre il meglio di sé, al 100% dentro e fuori dal campo, ed è quello che i tifosi possono aspettarsi da me. Spero che i tifosi siano con noi in questa stagione e facciano il tifo per noi", ha detto Belić al sito ufficiale del Partizan.