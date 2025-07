Partizan Belgrado-AEK Larnaca: il pronostico di Europa League

Partizan Belgrado-AEK Larnaca, il pronostico della prima fase dei preliminari di Europa League: info partita, probabili formazioni, diretta tv e streaming gratis

Vincenzo Bellino Redattore 16 luglio 2025 (modifica il 18 luglio 2025 | 15:20)

Dopo la sconfitta in terra cipriota nella gara d'andata (1-0), il Partizan Belgrado cerca il riscatto nel match di ritorno contro l'AEK Larnaca, valevole per la prima fase dei preliminari di qualificazione alla prossima Europa League. Chi passa, affronterà il Celje di Albert Riera, chi perde, retrocede in Conference League. Calcio d'inizio fissato alle 21:00 di giovedì 17 luglio allo Stadion Partizana di Belgrado.

Partizan-AEK Larnaca, probabili formazioni — Il Partizan dovrebbe optare per un 4-5-1. Linea difensiva a quattro, a copertura di Milosevic e formata da Roganovic, Djurdjevic, Milovanovic e Jurcevic. In mezzo al campo, in regia, spazio a Ugresic, Natcho e Dragojevic con Kalulu e Trifunovic sugli esterni. Unica punta Milosevic.

4-3-3 più offensivo dell'AEK Larnaca con Alomerovic tra i pali. Davanti all'estremo difensore della compagine cipriota ci saranno Ekpolo, Milicevic, Roberge, Garcia; tridente di centrocampo composto da Pons, Ledes e Rohden; in avanti Cabrera e Rubio agiranno a supporto di Chacon.

PARTIZAN BELGRADO (4-5-1): M. Milosevic; Roganovic, Djurdjevic, Milovanovic, Jurcevic; Kalulu, Ugresic, Natcho, Dragojevic, Trifunovic; J. Milosevic. Allenatore: Blagojevic

AEK LARNACA (4-3-3): Alomerovic; Ekpolo, Milicevic, Roberge, Garcia; Pons, Ledes, Rohden; Rubio, Chacon, Cabrera. Allenatore: Idiakez

Quote e Pronostico — Padroni di casa tutt'altro che favoriti dopo la sconfitta di misura rimediata all'andata. L'esito finale 1 è quotato a 3,70; segno X offerto a 3,25; possibile successo dei bulgari proposto a 1,90. Non è da escludere che la gara possa proseguire anche oltre il 90', visto l'equilibrio del primo round; tuttavia alla luce dell'alta posta in gioco, è una sfida da dentro o fuori, potrebbero essere percorribili, i segni Over 2,5 (2,05) e Goal (1,80).