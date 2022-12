Paura Chelsea: Broja urla dal dolore ed esce in barella…

Grave infortunio per Broja. Lo ha confermato il suo allenatore, Graham Potter: "Sensazioni non positive". Chelsea e Aston Villa si sono affrontate in amichevole sui campi di Abu Dhabi in questo mini ritiro. A metà primo tempo, l’attaccante albanese dei Blues, Armando Broja è stato coinvolto in un duro scontro con il difensore Ezri Konsa.