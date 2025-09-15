Paura in NWSL: la calciatrice Savannah DeMelo collassa in campo

La paura in campo e sugli spalti è stata tanta e il pronto intervento dei sanitari ha evitato che la situazione precipitasse. Ora l'atleta è in ospedale, stabile e cosciente

Brutte immagini dal campionato femminile statunitense, la NWSL, dove la calciatrice Savannah DeMelo è stata colpita da un malore sul terreno di gioco. DeMelo, centrocampista classe '98, si è accovacciata prima di finire a terra nel corso della sfida tra Racing Louisville, il suo club, e Seattle Reign.

Il malore per DeMelo e i precedenti problemi di salute — A pochi minuti dall'intervallo la partita di NWSL tra Louisville e Seattle ha preso un sentiero che nessuno si sarebbe aspettato. DeMelo, come detto, è finita a terra, priva di conoscenza. Alla visione di quanto stava accadendo, l'ambulanza non ha potuto far altro che entrare in emergenza sul prato di Lumen Field, sede della sfida. I sanitari hanno immediatamente preso in carico la situazione, fornendo cure immediate alla calciatrice del Louisville e della nazionale a stelle e strisce.

Una volta stabilizzata la situazione, i paramedici hanno trasportato DeMelo in ospedale, dove si trova tutt'ora. Come spiegato in un comunicato dal Racing Louisville, ora l'atleta è cosciente e in condizioni stabili, in attesa di ulteriori accertamenti. Chiaramente la partita non è proseguita, con il rinvio a data da destinarsi che è stato inevitabile. Al momento dell'interruzione, la gara era ferma sullo 0-0.

Per DeMelo non è la prima volta che accade qualcosa di simile. Circa un anno fa aveva incontrato delle difficoltà serie di salute in campo, con la seguente diagnosi di ipertiroidismo. A Espn aveva spiegato come giocare 90 minuti fosse impensabile per lei in quel momento: "Arrivavo al 25° minuto e sentivo come se il cuore mi battesse forte, come se stesse per uscire dal petto. Ero senza fiato, mi sentivo completamente fuori forma. Non capivo davvero cosa mi stesse succedendo". Vedremo ora se questo nuovo malore avrà ripercussioni sul proseguo della carriera di Savannah DeMelo.