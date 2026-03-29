Le condizioni di salute dell'allenatore rumeno restano da monitorare, dopo tanta apprensione

Carmine Panarella 29 marzo 2026 (modifica il 29 marzo 2026 | 15:53)

Momenti di grande apprensione per la Romania e per tutto il mondo del calcio: Mircea Lucescu ha accusato un malore durante l’allenamento odierno della Nazionale, a pochi giorni dall’amichevole contro la Slovacchia, in programma martedì 31 marzo. Il commissario tecnico dei Tricolorii è stato immediatamente soccorso dallo staff medico presente sul campo e successivamente trasportato d’urgenza all’Ospedale Universitario di Bucarest. L’intervento tempestivo ha permesso di stabilizzare rapidamente le sue condizioni, evitando conseguenze più gravi. PER VEDERE LA PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

Le condizioni e la diagnosi — Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio ha inizialmente fatto temere il peggio, ma l’ipotesi di un infarto è stata esclusa. La diagnosi parla di una sincope, probabilmente causata da uno sforzo fisico o da una situazione di forte stress. Il tecnico 80enne si trova attualmente ricoverato sotto osservazione e, come riportato dai media rumeni, resterà in ospedale ancora per qualche giorno per sottoporsi a ulteriori accertamenti clinici.

Un comunicato ufficiale diffuso dall’Ospedale Universitario di Bucarest ha chiarito la natura dell’episodio: "Il paziente è stato portato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Universitario di Bucarest a seguito di un importante disturbo del ritmo cardiaco verificatosi in ambiente extra-ospedaliero".

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming di Bet365

Il messaggio di Lucescu — Nonostante il grande spavento, arrivano segnali rassicuranti direttamente dallo stesso Lucescu. Contattato telefonicamente dall’agenzia di stampa rumena GSP, il commissario tecnico ha voluto tranquillizzare tutti sulle sue condizioni: "Ora mi sento bene, mi sono ripreso completamente, ma sto ancora facendo dei test, quindi sono ancora in ospedale". Parole che ridanno serenità all’ambiente, anche se la situazione resta sotto stretta osservazione medica.

Verso la Slovacchia: chi in panchina — Resta comunque altamente improbabile che Lucescu possa essere in panchina per la sfida contro la Slovacchia. In vista dell’amichevole, sarà con ogni probabilità il vice Florin Constantinovici a prendere il suo posto. Proprio Constantinovici, secondo quanto riportato, sarebbe stato tra i primi a intervenire per prestare soccorso al tecnico durante il malore.

Attesa e prudenza per Lucescu — La priorità, in questo momento, resta naturalmente la salute dell’allenatore. L’intero ambiente del calcio rumeno è in attesa di ulteriori aggiornamenti, con la speranza che gli accertamenti possano confermare definitivamente l’assenza di complicazioni. Nel frattempo, la Nazionale si prepara a scendere in campo con un pensiero rivolto al proprio commissario tecnico, figura storica del calcio europeo e punto di riferimento per tutto il movimento.