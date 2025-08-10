Un sostenitore tedesco viene trasportato in ambulanza dopo una rovinosa caduta prima dell’amichevole, vinta 2 a 0 dal Mallorca

Eugenio D'Antonio 10 agosto - 11:17

Momenti di grande apprensione ieri sera allo stadio Son Moix, poco prima dell’amichevole valida per il 47° Trofeo Ciutat de Palma tra Mallorca e Amburgo. Un tifoso della squadra tedesca è caduto da circa tre metri dagli spalti, finendo in ospedale dopo essere stato soccorso d’urgenza. L’incidente ha scosso il pubblico presente, ma non ha impedito lo svolgimento della gara, che si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa.

La caduta e i soccorsi — L’episodio si è verificato meno di un’ora prima del fischio d’inizio. Secondo le prime ricostruzioni, il tifoso è caduto dalla ringhiera che separa la Tribuna Nord dalla Tribuna Ovest, precipitando per circa tre metri. Lo staff di sicurezza e i sanitari presenti allo stadio sono intervenuti immediatamente, immobilizzando l’uomo e trasportandolo in ambulanza per accertamenti. Nonostante la caduta sia stata violenta, il tifoso era cosciente al momento del trasporto.

La notizia ha rapidamente fatto il giro tra gli spettatori e sui social, generando grande preoccupazione. La presenza numerosa di sostenitori tedeschi, arrivati per sostenere l'Amburgo, ha reso l’episodio ancora più drammatico.

L'amichevole tra Mallorca e Amburgo — Superato lo spavento iniziale, la partita è iniziata regolarmente. Il Mallorca, desideroso di riscattarsi dopo un precampionato difficile, è sceso in campo con determinazione, trovando il vantaggio al 14’ grazie ad Asano. Nella ripresa, un autogol di Muheim al 60’ ha fissato il risultato sul 2-0, regalando alla squadra di casa il trofeo e, soprattutto, una rinnovata fiducia in vista dell’imminente inizio della Liga.

Nonostante l’incidente, la serata si è conclusa con un sorriso per i tifosi spagnoli. Resta tuttavia la preoccupazione per le condizioni del supporter tedesco, cui sono arrivati messaggi di pronta guarigione da entrambe le società.