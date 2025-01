Pedri e Gavi illuminano, Yamal torna al gol. Poche sufficienze nell’Athletic: le pagelle della semifinale

L'Athletic si risveglia soltanto con l'ingresso in campo di Nico Williams, ma è troppo tardi per rimontare.

Il Barcellona strappa il pass per la finale grazie ai gol di Gavi e Lamine Yamal, nel giorno del suo ritorno in campo dopo un mese di stop. La squadra di Flick inscena una performance convincente, ma non si può dire lo stesso per l'Athletic Bilbao, che non è mai riuscito a contenere i catalani. Ci ha provato soltanto Iñaki Williams sul finale, ma il fuorigioco segnalato dall'arbitro ha distrutto le chance di rimonta della formazione di Valverde.