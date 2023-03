Pep Clotet riparte dalla Russia: è il nuovo allenatore del Torpedo Mosca

Sarà in Russia la prossima avventura in panchina di Pep Clotet. Il 45enne tecnico catalano ex Spal e Brescia si è legato al Torpedo Mosca fino al termine della stagione con opzione per un ulteriore anno. Un compito difficile ma allo stesso tempo stimolante per Clotet: il Torpedo è ultimo in classifica nella Premier League russa con 10 punti, a -7 punti dalla zona playout.