L'allenatore del City risponde alle domande in conferenza stampa e regala come sempre il solito show: "Come fermare Vinicius? Prima avevamo Walker, ora prendiamo il motorino e ci mettiamo a correre"

Antonio Marchese 11 marzo - 15:37

Il Manchester City di Pep Guardiola scalda i motori per la super partita di questa sera contro il Real Madrid. L'andata degli Ottavi di finale di Champions League ci regala una pellicola d'autore nella cornice sempre magnifica del Santiago Bernabéu. Il manager dei Citizens in casa del Real Madrid ha uno score niente male: sono infatti sette le vittorie che Pep può vantare in casa del nemico acerrimo ai tempi in cui allenava il Barcellona.

Pep Guardiola il filosofo — Real Madrid-Manchester City è sicuramente una di quelle partita che coinvolgono tutti gli appassionati del pallone, anche quelli che non fanno il tifo per nessuna delle due squadre. Si mette in pausa la serie Netflix per una sera e si accende la tv cinque minuti prima del calcio di inizio. A prescindere da tutto Guardiola è uomo saggio e navigato e vive la conferenza stampa con la solita filosofia di chi è consapevole che nel tempio del Real Madrid vincono solo gli Dei.

Le domande dei giornalisti sono tutte su come il City fermerà Vinicius, Pep il filosofo risponde così: "Prima avevamo Walker, ora prendiamo la moto e proviamo a correre. Vinicius è una minaccia costante, dovremo restare molto compatti e correre all'indietro. Per quanto tu provi a controllarlo, ci sono sempre giocate difficili da prevedere". Guardiola sulle assenze del Real Madrid, orfano anche di Mbappè la pensa così: "Hanno delle assenze, ma il Madrid resta sempre il Madrid. Cambiano solo le sfumature. Al di là delle teorie, tutto dipende dai giocatori in campo".

"A volte giochi in modo orribile e passi" Il suo Manchester City può farcela? "Credo che tutto sia cambiato con la nostra prima finale di Champions. Le esperienze passate, dove giocavamo bene ma venivamo eliminati, ci hanno aiutato a crescere. Siamo squadre molto esperte. A volte giochi in modo orribile e passi, il calcio è imprevedibile. Ma devi giocare con la tua essenza e sentire di meritare quel posto. Domani vedremo cosa succederà".