Per Ceballos è sempre derby: “Il Betis la squadra della mia vita. Se il Siviglia retrocede, godo”

Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid ed ex Betis, non ha perso l'occasione per pungere gli eterni rivali del Siviglia...

Sergio Pace

Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid ed ex Betis, ha risposto presente alla chiamata del nuovo ct della Spagna, Luis de la Fuente, in vista dei prossimi impegni delle Furie Rosse contro Norvegia (25 marzo) e Scozia (28 marzo), gare valide per le qualificazioni a Euro2024. Ceballos torna così in nazionale dopo due anni e mezzo dall'ultima partita, la sconfitta in Nations League per 1-0 contro l'Ucraina nell'ottobre 2020.

Durante un'intervista a El Chiringuito, Ceballos ha aperto il suo cuore dichiarando amore alla squadra della sua vita, il Betis. Il centrocampista classe '96, cresciuto nelle giovanili dei Verdiblancos, ha esordito in Liga con il Betis IL 26 aprile 2014 contro la Real Sociedad. Dopo 7 gol e 9 assist in 105 presenze complessive in maglia biancoverde, Ceballos si è trasferito al Real Madrid nell'estate 2017, firmando un contratto di sei anni (a giugno andrà dunque in scadenza).

Ceballos non ha nascosto la sua amarezza per l'accoglienza ricevuta allo stadio Benito Villamarin lo scorso 5 marzo nel match valevole per il ventiquattresimo turno di campionato. Il centrocampista del Real Madrid ha fatto il suo ingresso in campo al 64' del secondo tempo al posto di Tchouameni: "L'altro giorno non mi aspettavo l'accoglienza che ho avuto quando sono entrato in campo al Villamarin. Una cosa però ci tento a dirla: la mia squadra è il Betis. La gente ricorda ancora quando me ne andai giovanissimo, ma lo feci in quel momento perché non c'era un progetto sportivo. Il Betis lo guardo tutti i weekend, farei di tutto per il Betis".

Ritorno al Betis?

Alla domanda su un possibile ritorno al Betis, Ceballos è stato chiaro: "L'ho detto innumerevoli volte: il Betis è la squadra della mia vita. Il Betis mi ha dato l'opportunità di arrivare al Real Madrid e in nazionale spagnola". Insomma, le voci di mercato che vorrebbero un ritorno di Ceballos al Betis continueranno a tener banco da qui ai prossimi mesi.

"Se il Siviglia dovesse retrocedere, sarei felice"

Un'intervista sincera e senza tanti giri di parole quella di Ceballos al Chiringuito. Il centrocampista del Real Madrid e dal cuore Betis ad una domanda riguardante il Siviglia ha risposto così: "In questo programma televisivo sapete bene la rivalità che c'è in una città come Siviglia. Ogni volta che gli avversari fanno male, per l'altra squadra è sempre un'altra vittoria. Quest'anno il Betis deve divertirsi e godersi il bel momento che vivendo. Il Siviglia? Se dovesse retrocedere, sarei ovviamente felice...".